Популярность соцсетей, обновления Apple и дефицит авто

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Соцсети и мессенджеры обошли по трафику интернет-поиск и просмотр сайтов

Пользователи мобильного интернета все чаще общаются в социальных сетях (как через приложения, так и через браузер) и мессенджерах и все меньше заходят через браузер на другие ресурсы или пользуются интернет-поиском, следует из данных МТС по трафику в сетях этого оператора. Об этом сообщают "Ведомости".

В общем объеме мобильного трафика МТС в первом полугодии 2015 года доля соцсетей и мессенджеров составила 23 процента против 20 процентов в тот же период 2014 года. Тогда как на просмотр других интернет-страниц и поиск пришлось только 17 процентов трафика против 20 процентов годом ранее. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, соцсети и мессенджеры впервые обошли поиск и другие ресурсы по объему мобильного трафика.

Обязанность доставки свидетелей в суд не будет переложена на адвокатов и прокуроров

Обязанность обеспечивать явку свидетелей, за что сейчас отвечает суд, не будет переложена на адвокатов и прокуроров – такую поправку к законопроекту Верховного суда в понедельник одобрит комитет Госдумы по уголовному законодательству, пишут "Ведомости". Другие предложения по изменению Уголовно-процессуального кодекса, внесенные Верховным судом в Думу в мае 2013 года, останутся в силе: проект разрешает оглашать показания свидетелей в их отсутствие, если их местонахождение не удалось установить; зачитывать такие показания можно будет, только если обвиняемый или подсудимый ранее могли лично задать свидетелям эти вопросы.

Apple придумала новый способ привязать к себе пользователей

Apple придумала новый способ привязать к себе пользователей: за абонентскую плату от 32 долларов можно будет получить новый iPhone и менять его ежегодно, передает РБК. Новое предложение Apple получило название iPhone Upgrade Program. В рамках этой программы покупатель должен заключить двухлетний контракт с Apple и кредитное соглашение с Citizens Bank N. A. Взамен он, по сути, получает iPhone 6S или 6S Plus в рассрочку – ежемесячный платеж составит от 32,41 до 44,91 долларов в зависимости от размера памяти и модели.

Производители бытовой химии и продуктов увеличили продажи по скидочным акциям

В России резко выросла доля товаров повседневного спроса (FMCG), которые продаются по промоакциям, сообщает РБК. Компания Nielsen составила рейтинг категорий товаров с самой высокой долей продаж по акциям. Лидируют в рейтинге стиральные порошки: в этом году на спецпредложения пришлось 67 процентов продаж порошков в натуральном выражении, в 2013 году доля таких продаж составляла только 41 процент. На втором месте – средства по уходу за собой для мужчин: 43 процента в 2015 году. Третье и четвертое места заняли соки и кофе (по 42 процента).

Российские дилеры южнокорейской SsangYong испытывают дефицит авто

Российские дилеры южнокорейской SsangYong испытывают острый дефицит автомобилей, пишет РБК. Сейчас все российские складские запасы SsangYong составляют менее 500 машин – это ниже месячного объема продаж марки. В августе, например, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 753 автомобиля SsangYong. Информации о возобновлении поставок ни сам производитель, ни импортер – российская Sollers Вадима Швецова – не дают, жалуются дилеры.

Россия лидирует по числу гендерных ограничений в труде

Россия – лидер по количеству ограничений для трудовой деятельности женщин, всего они не допускаются до 456 видов работы, тогда как в большинстве развитых стран эти ограничения отсутствуют вовсе, сообщает "Коммерсант". Часть запретов уже явно устарела и связана не с вредом здоровью, а с уровнем ответственности. Если открыть эти вакансии для женщин, спрос на них будет высоким, полагают эксперты – но полностью снять ограничения не получится: условия труда на многих рабочих местах запретного списка еще слишком тяжелы.

Минэкономики добралось до ценовой политики госмонополий

Минэкономики одержало аппаратную победу в борьбе за полномочия по регулированию тарифной политики, передает "Коммерсант". Белый дом опубликовал правила принятия ФАС тарифных решений, в которых зафиксирована возможность блокировки их Минэкономики при поддержке профильного министерства. Сотрудничество же со службой даст ведомству Алексея Улюкаева контроль уже над предложениями самих министерств.

Инфляцию в 2016 году полностью не компенсируют даже получателям пособий

В ходе верстки бюджета на 2016 год вопрос о социальных выплатах будет, по всей видимости, сегодня на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева решен отказом от индексации самых затратных статей по инфляции прошлого года, пишет "Коммерсант". Минтруд выступил с предложением закончить эту практику в 2017 году, после чего вернуться к единой схеме индексации пособий по фактической инфляции. Впрочем, Минфин уже против, а Минэкономики готово индексировать все соцрасходы, включая пенсии, только по плановой инфляции. Индексация зарплат бюджетников по "майским указам", между тем, передвинута с 2018 на 2020 год еще до августовского нефтяного обвала.

Столичные суды начинают взыскивать в электронном режиме долги с государства

Тушинский районный суд Москвы внедрил электронную систему исполнения судебных решений, сообщает "Российская газета". Благодаря ей граждане, победившие в трудном судебном споре с государственными ведомствами, уже не будут долго ждать компенсаций. Деньги придут быстро, казна заплатит в автоматическом режиме. После Нового года подобная система заработает уже в четырех столичных судах. А в течение года, как планируется, она должна появиться в каждом суде города.

Продукцию, содержащую пальмовое масло, будут выделять специальной маркировкой

Продукцию, содержащую пальмовое масло, будут выделять специальной маркировкой. Новые правила собирается ввести минсельхоз, сообщает "Российская газета". По словам главы ведомства Александра Ткачева, минсельхоз будет бороться с пальмовым маслом. Оно портит рынок, вводит добропорядочных инвесторов и производителей в сложную конкурентную среду, потому что пальмового масла завозится все больше. Сейчас рассматриваются варианты маркировок подобно тем, что используются на пачках с сигаретами.