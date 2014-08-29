Главой департамента науки вместо Алексея Комиссарова назначен Олег Бочаров

Распоряжением Сергея Собянина Алексей Комиссаров освобожден от должности руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, сообщила журналистам пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

Пост главы департамента занял депутат Мосгордумы пятого созыва Олег Бочаров. Об этом назначении Сергей Собянин объявил на совещании по оперативным вопросам в пятницу, 29 августа.

Как сообщил M24.ru источник в правительстве Москвы, покинуть должность руководителя департамента было желанием Комиссарова. Он переходит на работу советником мэра Москвы.

Напомним, что с февраля 2011 года Комиссаров был руководителем департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы, с июня 2011 - главой департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. В сентябре 2013 года был назначен министром столичного правительства.

Олег Бочаров

Родился 18 июня 1968 в Москве. Окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "авиационные двигатели и энергетические установки". В 2001 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция".

С 1985 года работал на кафедре МАИ. В 1996-1997 годах был заместителем директора Службы спасения Москвы. С 1995 член движения "Наш дом – Россия". В декабре 2001 года был избран депутатом Мосгордумы третьего созыва. 15 января 2002 был избран заместителем председателя Московской городской думы третьего созыва. В 2005 и 2009 году был избран депутатом Мосгордумы четвертого и пятого созывов.

