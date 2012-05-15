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Культурное наследие

15 мая 2012, 22:34

Еще три исторических здания сдадут в аренду на льготных условиях

Александр Кибовский усадьбы информационный центр правительства Москвы льготная аренда культурное наследие строительство и реконструкция

Власти Москвы сдадут в аренду на льготных условиях еще 3 исторических здания. Арендаторы будут платить по 1 рублю за квадратный метр в год.

На аукцион по аренде будут выставлены усадьба Колесникова на Таганке, знаменитый "дом с кариатидами" в Печатниковом переулке и усадьба Гусева на Большой Полянке. Основное условие договора - полная реставрация. Арендаторы будут платить за аренду по рыночной цене все время, пока идут работы. После этого город оформит льготный договор аренды на 49 лет.

"Это совершенно, очень прозрачная процедура, повлиять на нее с точки зрения как бы каких-то там интересов у нас просто нет никакой даже физической возможности. Все вот требования по охране памятников, они одновременно будут вывешиваться на сайте в рамках конкурсной документации. Надеюсь, что и по этой группе объектов у нас будут такие же результаты. Это вот реальные наши шаги в рамках той программы по привлечению внебюджетных средств для восстановления и сбережения исторического центра", - цитирует Информационный центр Правительства Москвы главу Департамента культурного наследия Москвы Александра Кибовского.

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