Аудитор премии "Оскар" проведет анализ системы проекта "Активный гражданин"

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Технологический аудит системы электронных референдумов "Активный гражданин" проведет компания PricewaterhouseCoopers, которая уже более 80 лет руководит подсчетом голосов для премии "Оскар" Американской киноакадемии, сообщает пресс-служба проекта.

Компания была выбрана на основе открытого конкурса, проведенного департаментом информационных технологий. Победитель предложил городу выполнить работы с 25-процентной скидкой от стартовой цены аукциона. Контракт на проведение работ заключат в течение десяти дней. В открытом конкурсе также приняли участие компании KPMG и системный интегратор "Информзащита".

Специалисты PricewaterhouseCoopers по информационным технологиям и защите информации проведут комплексный анализ архитектуры, инфраструктуры и уязвимостей системы, на которой работает "Активный гражданин", чтобы проверить полноту и целостность данных о пользовательских регистрациях и голосованиях.

Также будет проведено ретроспективное исследование наиболее резонансных голосований, проведенных в проекте за почти два года его существования, включая голосование по переименованию станции метро "Войковская".

По итогам работ консультанты дадут рекомендации по повышению надежности и прозрачности системы и исправлению найденных недочетов. Проверка ждет как сайт, так и мобильное приложение проекта.

Промежуточные итоги проверки, которая продлится почти целый год, подведут этой весной.

Напомним, ранее "Активный гражданин" начал публиковать подробные данные по всем текущим и завершившимся опросам в разрезе районов, половозрастных и социальных характеристик, а также времени голосования. Информация о ходе голосований обновляется каждые 10 минут.

