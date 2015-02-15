Почти треть бензина в России некачественна

Доля некачественного бензина в России достигает 30 процентов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на ответственного секретаря Авто-Мото ассоциации Алексей Носов.



Вывод сделан на основании исследования - были взяты пробы с нескольких десятков АЗС по всей стране. По словам Носова, контрафактный и, как правило, некачественный бензин выпускается на многочисленных мини-нефтеперерабатывающих заводах.

Были зафиксированы случаи, когда в чеке значился 95-й бензин, а по факту он оказывался 80-м.

Водители могут оставить заявку на проверку топлива в Ростехрегулирование. Однако, по словам Алексея Носова, торговцы успевают продать контрафакт еще до приезда контролирующих органов, так как они обязаны уведомить владельцев о своем прибытии за три дня.