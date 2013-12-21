В столицу привезли главную новогоднюю елку страны

На Соборную площадь привезли главную новогоднюю ель

Главную елку страны доставили на Соборную площадь. По традиции, ее привез человек в костюме Деда Мороза. Огромный тягач пропустили через Спасские ворота. Полицейские, также по традиции, проверили у водителя документы, и только потом дали проехать автопоезду.

С минуты на минуту на площади ожидают и приезда самого Деда Мороза.

Зеленую красавицу в этом году выбирали из 54 деревьев, ее возраст – 120 лет, а высота – 30 метров. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

Установят дерево 24 декабря. Экспериментов с украшением в этом году не будет, елку уберут шарами цветов российского триколора, длина гирлянды составит почти полтора километра, а венчать ель будет рождественская звезда.