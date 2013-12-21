Главная новогодняя ель отправлена из Наро-Фоминского района в Москву

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21 декабря Главная новогодняя ель из Наро-Фоминского района была отправлена в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Напомним, что 19 декабря елку торжественно срубили в Наро-Фоминском лесничестве. Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель искали с помощью данных космической и вертолетной съемки. Всего на эту роль претендовали 54 дерева в восьми районах Подмосковья. Все они были высотой не меньше 30 - 35 метров.
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Выбранную ель установят на Соборной площади в Кремле 24 декабря, а 26 состоится праздник Общероссийской новогодней елки.
Ель будет украшена 3 тысячами шаров в цветовой гамме российского флага, а длина световых гирлянд на елке составит 1400 метров.
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