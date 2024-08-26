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26 августа, 06:30

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Бамбуковый торт подарили панде Катюше в честь дня рождения

Бамбуковый торт подарили панде Катюше в честь дня рождения

Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке

Панда Катюша празднует день рождения в Московском зоопарке

Телеканал Москва 24 поздравил панду Катюшу с днем рождения

Собянин заявил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панда Катюша празднует день рождения

Панда Катюша отмечает день рождения в Московском зоопарке

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Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

Панде Катюше исполнился год

В Московском зоопарке панда Катюша отметила свой первый день рождения. В честь этого события сотрудники Московского зоопарка приготовили для юной медведицы праздничную программу, а также бамбуковый торт, ингредиенты к которому привезли из Китая.

Все панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Страна дает в аренду своих бамбуковых медведей в знак дружбы и добрососедства.

Участие в празднике в столичном зоопарке приняли и представители Китая. Подробнее о том, как поздравляли Катюшу, – в эфире телеканала Москва 24.

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