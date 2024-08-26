Бамбуковый торт подарили панде Катюше в честь дня рождения

В Московском зоопарке панда Катюша отметила свой первый день рождения. В честь этого события сотрудники Московского зоопарка приготовили для юной медведицы праздничную программу, а также бамбуковый торт, ингредиенты к которому привезли из Китая.

Все панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Страна дает в аренду своих бамбуковых медведей в знак дружбы и добрососедства.

Участие в празднике в столичном зоопарке приняли и представители Китая. Подробнее о том, как поздравляли Катюшу, – в эфире телеканала Москва 24.

