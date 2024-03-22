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22 марта, 11:15

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Акция по чипированию домашних животных в столице завершится 31 марта

Акция по чипированию домашних животных в столице завершится 31 марта

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Одна неделя осталась до окончания акции по чипированию домашних животных в столице. До 31 марта можно провести чипирование в государственных ветклиниках по сниженной цене. Чипы, которые ставят животным, производят в Зеленограде.

Отмечается, что московские специалисты научились производить не только подкожные модели, но и специальные начинки для медальонов. В 2023 году столичная компания разработала уникальный RFID-медальон для ошейников домашних питомцев, по которому можно легко найти сбежавшего любимца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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