Акция по чипированию домашних животных в столице завершится 31 марта

Одна неделя осталась до окончания акции по чипированию домашних животных в столице. До 31 марта можно провести чипирование в государственных ветклиниках по сниженной цене. Чипы, которые ставят животным, производят в Зеленограде.

Отмечается, что московские специалисты научились производить не только подкожные модели, но и специальные начинки для медальонов. В 2023 году столичная компания разработала уникальный RFID-медальон для ошейников домашних питомцев, по которому можно легко найти сбежавшего любимца.

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