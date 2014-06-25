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25 июня 2014, 13:28

Мосгордума будет экономить на зарплатах депутатов

Мосгордума будет экономить на зарплатах депутатов

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Мосгордума сэкономит бюджетные средства на зарплатах депутатов. Большинство парламентариев шестого созыва не будут получать выплаты и не смогут часто пользоваться служебными машинами. Такой законопроект народные избранники могут принять 25 июня на внеочередном заседании.

Предполагается, что это позволит депутатам быть более ответственными. Большинство из них будут работать на освобожденной основе. Зарплаты будут получать только председатель Мосгордумы, его заместитель и главы комиссий и комитетов. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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