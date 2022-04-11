Владимир Путин поручил проработать увеличение закупок товаров российского происхождения.

Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре – СМИ.

Повышенный уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор.