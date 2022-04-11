В Кремле осуждают санкции против СМИ и их руководителей – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это непозволительно и выходит за рамки понимания.

"Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей и руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также выразил уверенность, что санкции не повлияют на работу СМИ. По его мнению, они и дальше продолжат активно работать и рассказывать правду о том, что происходит в мире и России.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. В санкционный список попали президент медиа холдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор редакции газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и другие.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Также ЕС запретил российским судам заходы в порты стран, являющихся членами ЕС. Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Им Евросоюз запретил осуществлять перевозки по всей своей территории.

