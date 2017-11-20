Мособлсуд вынесет приговор расстрелявшему 5 байкеров 20 ноября

Московский областной суд сегодня вынесет приговор жителю подмосковного Егорьевска Илье Асееву. Его обвиняют в расстреле пятерых байкеров.

Конфликт произошел в мае прошлого года. Мужчина повздорил с несколькими мотоциклистами, которые приехали в его район на отдых. После этого Асеев пошел домой, взял охотничье ружье и травматический пистолет, вернулся на место и начал стрелять. От полученных ранений пять человек скончались на месте. Обвиняемого, который, кстати, состоял в том же мотоклубе, что и убитые, задержали в тот же день. Он дал признательные показания, заявив, что его спровоцировали. Якобы байкеры начали его оскорблять и отбирать шлем. В ответ мужчина решил напугать обидчиков, но случайно убил одного из них. Остальных он расстрелял как свидетелей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.