Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные билеты на внутренних рейсах

Внуково вернул электронные посадочные талоны на внутренних рейсах. Талоны теперь не обязательно распечатывать.

Сканеры заняли свои места во всех точках контроля – при входе в зону внутренних авиалиний, на паспортном контроле, в зонах трансфера и посадки. Эти устройства прочитают как электронный штрих-код, так и на бумажном носителе. Если система оправдает себя, ее внедрят и на международных рейсах.

Цифровые посадочные пытались ввести в 2019 году, но позже во Внуково отказались от этой идеи. Аэропорт решил дождаться пока закон даст добро на полную отмену ручного контроля документов.

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