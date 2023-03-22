08:00Транспорт
Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные билеты на внутренних рейсах
Внуково вернул электронные посадочные талоны на внутренних рейсах. Талоны теперь не обязательно распечатывать.
Сканеры заняли свои места во всех точках контроля – при входе в зону внутренних авиалиний, на паспортном контроле, в зонах трансфера и посадки. Эти устройства прочитают как электронный штрих-код, так и на бумажном носителе. Если система оправдает себя, ее внедрят и на международных рейсах.
Цифровые посадочные пытались ввести в 2019 году, но позже во Внуково отказались от этой идеи. Аэропорт решил дождаться пока закон даст добро на полную отмену ручного контроля документов.
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