Расписание движения поездов изменится на западном участке будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на западном участке будущего МЦД-4 изменится с 13:00 субботы, 25 марта, до 16:00 воскресенья, 26 марта, из-за работ на участке от станции Поклонная до Солнечной. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, интервалы движения будут увеличены до 40 минут 25 марта и до 1,5 часов 26 марта. Часть пригородных поездов будет следовать от или до станции Солнечная, часть дальнепригородных – от или до станции Апрелевка.

Также изменится расписание движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Внуково. Так, вечером 25 марта интервалы увеличат, а 26 марта до 16:00 поезда ходить не будут.

Департамент уточнил, что это необходимо для подготовки к запуску МЦД-4, который состоится в 2023 году.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, в том числе на центральном участке МЦД-2, изменится с 21:00 24 марта до 05:00 25 марта. График будет изменен из-за подготовки к открытию МЦД-4. Запланированы вечерние и ночные работы по реконструкции инфраструктуры центрального участка МЦД-2.

Движение поездов возобновили на Курском направлении МЖД

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