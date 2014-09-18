Движение трамваев по выходным на Серпуховском Валу закроют на месяц

Движение трамваев по улице Серпуховской вал временно закрывается. Рельсовый транспорт не будет ходить по выходным дням в течение месяца - с 20 сентября до 20 октября, сообщается на сайте "Мосгортранса". Ограничения связаны с ремонтом путей. Подробнее об изменениях смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".