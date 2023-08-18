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Транспорт

"Актуальный репортаж": Россию могут отключить от авиационного SWIFT

"Актуальный репортаж": Россию могут отключить от авиационного SWIFT

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Россию могут отключить от авиационного SWIFT – глобального провайдера, который предоставляет услуги гражданским самолетам. По прогнозам, это может произойти осенью.

Российские перевозчики освоили отечественную замену, однако из-за потенциального отключения может возникнуть проблема при выполнении рейсов за границу. Кроме того, иностранные компании, которые еще работают в РФ, на отечественную систему переходить не планируют.

Есть ли выход из ситуации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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