Пешеходная галерея появится между станцией Печатники МЦД-2 и салатовой линией метро

На станции Печатники МЦД-2 построят просторную освещенную галерею для удобной пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Новый объект будет оформлен в едином стиле с московским городским вокзалом.

Добраться до салатовой линии можно будет под эстакадой. Весь путь пассажиров будет проходить под навесом, что позволит с комфортом пересаживаться в любую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.