ОСАГО станет дороже на 30%

С 13 сентября ОСАГО подорожает. По мнению автоэкспертов, полис станет дороже на 30%. Это связано с расширением базовой ставки.

Раньше верхняя планка была около шести тысяч рублей, сейчас – более семи тысяч. Расширение тарифов необходимо страховщикам из-за подорожания запчастей, сообщили в Центробанке. Выросли ли уже полисы в цене и на сколько? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.