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11 августа 2014, 13:20

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Большинство столичных автошкол могут лишиться лицензий

Большинство столичных автошкол могут лишиться лицензий

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Большинство столичных автошкол могут лишить лицензий. Они оказались не готовы к работе по новым правилам, передает телеканал "Москва 24". С 12 августа все курсы вождения должны иметь у себя автодром площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров, который нужно оборудовать светофором, дорожными знаками, зеброй и перекрестком. В классах обязательно должны быть интерактивные доски. Кроме того, вводится новая дисциплина - психология вождения. Однако в школах говорят, что времени на подготовку у них практически не было, и просят отсрочку в полгода. Официально указ опубликовали только 1 августа.
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