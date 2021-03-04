У водителей возникли проблемы с покупкой полиса ОСАГО из-за сбоя в системе техосмотра

У водителей возникли проблемы с оформлением ОСАГО, единая система техосмотра дает сбои. Из-за технических ошибок не получается проверять диагностические карты, а без них страховщики не могут оформить новые полисы.

Компании подтвердили, что за первые дни марта продажи ОСАГО упали. Теперь страховые опасаются, что может возрасти количество жалоб от клиентов.

Некоторые эксперты высказались о том, что зависимость продажи полисов ОСАГО от наличия диагностических карт нужно отменить, чтобы избежать подобных проблем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.