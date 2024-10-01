В России растет число сообществ в соцсетях для поиска такси без агрегаторов

В России растет число чатов и сообществ, где можно найти водителя дешевле, чем в официальных приложениях. Произошло это после введения новых, более строгих требований к таксистам.

С 1 сентября 2023 года в России ввели ряд ограничений для водителей такси. По закону они обязаны работать официально и состоять в специальном реестре.

Эксперты говорят, что нелегальные водители появились в том числе из-за комиссии от агрегаторов и растущей стоимости официальных поездок. По данным Росстата, в июле этого года стоимость проезда на такси выросла на 26%. В свою очередь, водители, работающие по серой схеме, предлагают клиентам цены ниже.

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