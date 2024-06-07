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07 июня, 15:30

Технологии

Новости регионов: новый тип дронов разработали в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге разработали уникальный дрон. Он оснащен гибридно-фотонной системой управления. Такой беспилотник более устойчив к молниям и грозам, перехватам, помехам и любым воздействиям. Использовать его можно для облета территорий, в том числе у линий электропередач, так как электромагнитные излучения не страшны.

Многодетная семья из Америки получила разрешение на временное проживание в России. Джозеф Шуцман, его жена Энн и их шестеро детей поселились в Одинцове. Они решили уехать из США, потому что были не согласны с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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