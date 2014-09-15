Началось активное строительство развязки между Ленинским и МКАД

Развязку на пересечении Ленинского проспекта и Московской кольцевой автодороги откроют уже в 2015 году. Построят четыре эстакады, три тоннеля и боковые проезды. Клеверную развязку заменят направленными съездами, что должно улучшить пропускную способность участка. Строительство вошло в активную фазу. Его 15 сентября проконтролировал Сергей Собянин. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".