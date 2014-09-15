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15 сентября 2014, 22:30

Город

Началось активное строительство развязки между Ленинским и МКАД

Началось активное строительство развязки между Ленинским и МКАД

Мэру доложили о ходе строительства развязки между МКАД и Ленинским

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Развязку на пересечении Ленинского проспекта и Московской кольцевой автодороги откроют уже в 2015 году. Построят четыре эстакады, три тоннеля и боковые проезды. Клеверную развязку заменят направленными съездами, что должно улучшить пропускную способность участка. Строительство вошло в активную фазу. Его 15 сентября проконтролировал Сергей Собянин. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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