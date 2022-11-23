Болельщики сборной Австралии едва не устроили давку из-за забитого гола на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Болельщики сборной Австралии едва не устроили давку, когда их команда забила сборной Франции – действующему чемпиону мира. Хотя в итоге австралийцы проиграли, пропустив четыре мяча, этот гол уже навсегда останется в истории.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.