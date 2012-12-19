"Русские витязи" будут летать на новых самолетах

"Русские витязи" будут летать на новых "крыльях". Авиационную группу высшего пилотажа решено пересадить на истребители Су-30 и Су-35. Эти самолеты обладают лучшими характеристиками, по сравнению со своими предшественниками. Сейчас "Русские витязи" летают на истребителях Су-27.

Пилотажная группа была сформирована в 1991 году. Это единственная команда в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". "Витязи" являются неизменными участниками всех российских и многих зарубежных авиасалонов.