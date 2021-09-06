В Сочи открыли пляжи после шторма

Пляжи Сочи снова открыли для купания. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Речь идет о 180 оборудованных пляжах, где работают спасатели и дежурят медики. А вот так называемые дикие места назвали опасными в любую погоду, туристам и местным посоветовали их не посещать.

Бархатный сезон в Сочи прервался из-за непогоды. Три дня шли сильные дожди. Было объявлено экстренное предупреждение. В Адлере из-за ливней и штормового ветра упало дерево, затор растянулся на 20 километров. На некоторых пляжах на берег вышел смерч, шезлонги разбросало на сотни метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.