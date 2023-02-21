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Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

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Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина. Теперь по делу о гибели коллеги актеру грозит полтора года тюрьмы, а не пять лет, как сообщалось ранее. Актер своей вины не признает, настаивая, что может нести ответственность только за творческий процесс.

В октябре 2021 года стало известно о том, что на съемках фильма с Алеком Болдуином застрелили оператора и ранили режиссера. Инцидент произошел в Нью-Мексико на съемках одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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