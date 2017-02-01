Штрафы за непропуск пешехода стали приходить водителям столицы, передает телеканал "Москва 24". В Москве в тестовом режиме запущена система, которая фиксирует одно из самых распространенных нарушений.

Комплексы фотовидеофиксации в Москве – одни из самых современных и умных. Они совершенно четко определяют, мог ли автомобиль остановиться у пешеходного перехода или человек бросился под машину, сообщают специалисты ЦОДД.

Штраф для водителей за подобное нарушение составляет 1500 рублей.