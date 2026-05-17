Дерматолог рассказала, чем опасен сок борщевика

При попадании на кожу сок борщевика может вызвать серьезные ожоги. Об этом рассказала врач‑дерматолог Татьяна Егорова.

По ее словам, сначала появляется сине‑фиолетовое пятно или пузырь с прозрачной жидкостью. Поствоспалительная пигментация после таких ожогов может сохраняться до года и проходит очень медленно.

Специалист советует при попадании сока борщевика на кожу сразу же промыть участок, избегать солнца и как можно быстрее обратиться к врачу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.