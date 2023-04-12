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12 апреля, 22:45

Общество

Московские школьники отправились в экспедицию на мыс Челюскин

Московские школьники отправились в экспедицию на мыс Челюскин

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Московские школьники отправились в экспедицию на мыс Челюскин в рамках проекта "Большая арктическая экспедиция".

Из Шереметьево проводили 14 ребят, которые прошли отбор департамента образования и науки Москвы. Из тысяч желающих набрали два отряда – спортивный и научный, по 7 человек в каждом.

Подростки из "Первооткрывателей" – так называется первый отряд – должны будут совершить поход первой категории сложности и пройти сотню километров по снегам Таймыра. А те, кто входит в научную команду, будут вместе с учеными-полярниками работать на Объединенной гидро-метеорологической станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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