Московские школьники отправились в экспедицию на мыс Челюскин в рамках проекта "Большая арктическая экспедиция".

Из Шереметьево проводили 14 ребят, которые прошли отбор департамента образования и науки Москвы. Из тысяч желающих набрали два отряда – спортивный и научный, по 7 человек в каждом.

Подростки из "Первооткрывателей" – так называется первый отряд – должны будут совершить поход первой категории сложности и пройти сотню километров по снегам Таймыра. А те, кто входит в научную команду, будут вместе с учеными-полярниками работать на Объединенной гидро-метеорологической станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.