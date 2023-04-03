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03 апреля, 16:45

Безопасность

В МЧС рассказали, как безопасно жарить шашлыки на природе в Москве

В МЧС рассказали, как безопасно жарить шашлыки на природе в Москве

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Сотрудники МЧС объяснили, как безопасно жарить шашлыки на природе в Москве. Это была одна из тем пресс-конференции, посвященной пожарной безопасности весной и летом.

В частности, спасатели напомнили, что огонь следует разводить на расстоянии не менее пяти метров от домов, а сжигать мусор и траву не ближе, чем за 15 метров от жилых и других строений. Кроме того, на пресс-конференции рассказали, как готовят детские оздоровительные лагеря к сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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