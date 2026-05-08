Российский врач объяснил, чем отличаются местные штаммы хантавируса

Российские врачи хорошо знакомы с хантавирусом. В 2023 году в стране зафиксировали более 5 тысяч случаев заражения. По словам врача, члена Федерации лабораторной медицины Александра Карасева, местные штаммы, включая "Пуумала", отличаются низкой смертностью – около 0,4%.

Он отметил, что это связано с особенностями вируса и его способностью проникать в клетки. В России врачи обычно сталкиваются с поражением почек и кровоточивостью, а при тяжелом течении пациентам проводят диализ.

