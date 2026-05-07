Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 17:30

Герой России Казымов принял участие в открытии мемориальной доски маршалу Ротмистрову

В районе Щукино 7 мая состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск Павлу Ротмистрову. Памятный знак установили на фасаде дома № 2, корпуса 4, расположенного на одноименной улице, которая была названа в честь маршала в 2021 году. В церемонии открытия принял участие Герой России, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов.

"Павел Алексеевич Ротмистров – один из тех военачальников, чьи решения определяли исход крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Под его грамотным командованием 5‑я гвардейская танковая армия сражалась в историческом танковом бою под Прохоровкой, в котором сошлись около 1 200 советских и фашистских бронированных машин. Эта битва закрепила преимущество Красной армии на поле боя и обеспечила окончательный перелом в ходе Великой Отечественной войны. Создание таких памятных досок позволяет нам увековечить память о героях", – отметил Казымов.

Собравшиеся почтили память военачальника минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

обществогородДень ПобедывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

