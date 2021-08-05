300 тысяч москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании в сентябре

Уже 300 тысяч москвичей подали заявку на участие в электронном дистанционном голосовании в ходе предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.

Сейчас идет подготовка оборудования. Особое внимание организаторы уделяют вопросам безопасности и анонимности избирательного процесса. Систему ранее опробовали в конце июля, а в ближайшее время предстоит еще одно тестирование.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут жители семи российских регионов, включая Москву. Соответствующее заявление можно подать до 13 сентября.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

