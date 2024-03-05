Врач-косметолог рассказала, как выбрать щадящее мыло

Врач-косметолог Астрид Овеян рассказала, на что обратить внимание перед покупкой мыла. В состав щадящего продукта могут входить, например, экстракты ромашки, алоэ вера, календулы и других. Кроме того, в жидкое мыло иногда добавляют масло миндаля, оливковое, персиковое, кокосовое, жожоба, а также витамины А, Е, D, C, В5.

При этом, по словам эксперта, не стоит постоянно пользоваться антибактериальным мылом. Оно может пересушивать кожу, из-за содержащихся в нем раздражающих компонентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.