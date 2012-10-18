Собянин рассказал о решении проблем с детсадами и поликлиниками

18 октября 2012, 14:02
"Проблема с детскими садами в Москве практически решена, теперь на очереди дошкольные учреждения на присоединенных территориях, где очень много семей стоит в очереди", - сказал Сергей Собянин в эфире канала "Москва 24". По словам мэра, в прошлом году в столице было построено 30 детсадов, в этом - уже 75.
Кроме того, правительство думает и о школьниках. Благодаря введению электронной записи более 80 тысяч детей устроились в школы без особых проблем. Нововведение также позволило определить проблемы отдельных школ и выявить учебные учреждения, пользующиеся наибольшей популярностью.
Рассказал мэр и о здравоохранении. По словам градоначальника, сейчас Москва закупает качественное оборудование, которое поставляется не только в больницы, но и в поликлиники, и в амбулаторные центры, которые всегда стояли последними в очереди на модернизацию.
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