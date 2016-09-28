Участок Кожуховской линии метро запустят в конце 2017 года

Кожуховская линия метро в Москве может быть частично запущена в конце следующего года. Планируют открыть участок от станции "Некрасовка" до "Косино". Об этом в среду сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Полностью ветка заработает в 2018-м. Линия строится по новой для столицы технологии, передает телеканал "Москва 24".

"Большую часть Кожуховской ветки мы будем строить двухпутным тоннелем, то есть у нас в одном тоннеле одновременно будут два поезда. Таких существующих линий в Москве нет. Новая ветка запроектирована совместно с испанскими проектировщиками. Это совершенно новое для нас строительство. Всю Кожуховскую линию с учетом участка ТПК мы хотим закончить в начале 2018 года", – рассказал Марат Хуснуллин.

Кожуховская линия растянется примерно на 17 километров и на 9 станций. При этом участок от "Авиамоторной" и до "Нижегородской улицы" войдет в Третий пересадочный контур – Большую кольцевую линию столичной подземки. Также с Кожуховской линии можно будет пересесть на сиреневую ветку.