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26 сентября, 18:15

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Собянин: Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону

Собянин: Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

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Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты проверили и подготовили свыше 74 тысяч объектов, почти половина из них – это жилые дома. Профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах.

К работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Также на ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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