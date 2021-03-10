Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

Сергей Собянин в своем блоге рассказал о самых популярных сервисах метро. На первом месте оказалась транспортная карта "Тройка". За 8 лет было продано более 35 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок. В этом году появится виртуальная "Тройка", ей можно будет оплачивать проезд с помощью смартфона.

Также мэр рассказал и о новых вагонах "Москва-2020", в которых уровень шума на 15% ниже, чем в обычных. Кроме того, пользуются популярностью и вендинговые автоматы – теперь они продают не только кофе и закуски, но и маски с перчатками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.