Производители иностранных вакцин от COVID-19 хотят выйти на российский рынок

Список вакцин от ковида может расшириться. Накануне несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию препаратов в России.

Позднее американо-немецкий Pfizer заявил, что не будет выходить на российский рынок, а вот в компании Johnson & Johnson, напротив, готовы поставлять свою вакцину в РФ.

Эксперты считают, что примерная стоимость иностранных вакцин от коронавируса составит несколько тысяч рублей. Кто именно сейчас в списке на этапе экспертизы, пока не сообщается.

Сейчас в России есть четыре вакцины – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт". Прививку ими можно сделать бесплатно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.