"The City": москвичам рассказали о новинках сериалов

Москвичам рассказали о новинках сериалов. Одна из них – "Песочный человек" по произведению Нила Геймана.

По сюжету, некий человек призвал в мир людей повелителя снов Морфея или Песочного человека и взял его в плен. Морфей смог освободиться лишь спустя 70 лет. Однако при возвращении в собственное царство, он понимает, что оно пришло в упадок.

Отмечается, что сериал снят по одному из комиксов DC. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.