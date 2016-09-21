Мужчина украл четыре свадебных платья со склада торгового центра

На юге Москвы задержали подозреваемого в хищении на складе торгового центра. Злоумышленник украл свадебные платья. По предварительным данным, ранее судимый 28-летний мужчина выбил входную дверь хранилища, похитил четыре наряда и скрылся. Общий ущерб составил свыше 400 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Почему мужчина забрал только четыре платья из десятков висящих на складе, пока неизвестно, передает телеканал "Москва 24".