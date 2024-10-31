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31 октября, 11:15

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Москвичам рассказали, как проходит реставрация павильонов ВДНХ

Москвичам рассказали, как проходит реставрация павильонов ВДНХ

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Москвичам рассказали, как проходит реставрация павильонов ВДНХ. В павильоне № 6 "Химия" монтируют фрагменты витражей. Разноцветные стекла обрамляют композицию, которую сейчас реставрируют. Специалисты также восстановили барельефы на фасаде павильона.

В павильоне № 67 "Карелия" вернули на фронтон деревянные скульптуры. Их поверхность очистили, а утраченные элементы воссоздали.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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