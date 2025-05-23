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23 мая, 11:30

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На Садовом кольце начали менять асфальт из-за колеи

На Садовом кольце начали менять асфальт из-за колеи

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На Садовом кольце в Москве стартовали работы по обновлению дорожного покрытия. Асфальт заменяют по ночам, чтобы не мешать движению. Ремонт носит косметический характер – меняют только верхний слой. Причиной стали колеи, которые появились из-за высокого трафика и проезда тяжелой техники.

Новый асфальт укладывают с использованием современных технологий, позволяющих выдерживать нагрузку уже через несколько часов.

Водителям советуют учитывать ограничения движения и заранее планировать маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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