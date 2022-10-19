13:45Город
Столичные фонтаны отключили на зиму
Столичные фонтаны отключили на зиму. Коммунальщики завершили работы по консервации конструкций. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Он рассказал, что специалисты слили воду, почистили скульптуры и все оборудование, демонтировали подводные фонари и заглушки.
Следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов. Они будут проверять системы вентиляции, отопления, а также – очищать конструкции от снега и наледи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.