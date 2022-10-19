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Столичные фонтаны отключили на зиму

Столичные фонтаны отключили на зиму

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Столичные фонтаны отключили на зиму. Коммунальщики завершили работы по консервации конструкций. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он рассказал, что специалисты слили воду, почистили скульптуры и все оборудование, демонтировали подводные фонари и заглушки.

Следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов. Они будут проверять системы вентиляции, отопления, а также – очищать конструкции от снега и наледи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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