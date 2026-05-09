09 мая, 13:15
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ впервые командовал парадом Победы в столице
Парадом в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев.
Парад открылся по традиции выступлением Верховного Главнокомандующего. На главную площадь страны вынесли флаг Российской Федерации и знамя Победы. Память павших героев почтили минутой молчания. После чего началась главная часть, прохождение пеших колонн.
