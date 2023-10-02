Реставрацию ресторана "Золотой колос" начали проводить на ВДНХ

В Москве начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Трехэтажное здание на берегу Третьего Каменского пруда построили в 1954 году. В советское время ресторан был одним из самых престижных в городе наряду с "Прагой" и "Москвой". В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация – первая с момента постройки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.