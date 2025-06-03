Средняя стоимость пикника этим летом вырастет на 15–20%

Этим летом средняя стоимость набора для пикника увеличится на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Подорожают овощи, фрукты, мясо, одноразовая посуда и транспортные расходы. Примерный бюджет выезда на природу для семьи из четырех человек может составить около 6 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что россияне начнут заменять дорогие продукты на более доступные – например, курицу вместо говядины, а деликатесы – на бутерброды. Несмотря на рост цен, интерес к отдыху на природе останется высоким.

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