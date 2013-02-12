Глав думских фракций и губернаторов лишили сопровождения ГИБДД

Губернаторов, полпредов президента и руководителей думских фракций больше не будут сопровождать машины ГИБДД. Такое решение приняло Министерство внутренних дел. В кортеж можно будет включить автомобили инспекции только в том случае, если он направляется на встречу с президентом или премьер-министром. Студенты и молодежные организации также теперь не могут требовать сопровождения. Рассчитывать на него имеют право только школы. Все региональные подразделения ГИБДД уже извещены о вступивших в силу изменениях.