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Новости

12 февраля 2013, 11:14

Глав думских фракций и губернаторов лишили сопровождения ГИБДД

Глав думских фракций и губернаторов лишили сопровождения ГИБДД

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Губернаторов, полпредов президента и руководителей думских фракций больше не будут сопровождать машины ГИБДД. Такое решение приняло Министерство внутренних дел. В кортеж можно будет включить автомобили инспекции только в том случае, если он направляется на встречу с президентом или премьер-министром. Студенты и молодежные организации также теперь не могут требовать сопровождения. Рассчитывать на него имеют право только школы. Все региональные подразделения ГИБДД уже извещены о вступивших в силу изменениях.
ГИБДД Илья Федоровцев новости машины сопровождения
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